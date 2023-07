Nuoto artistico | argento per Cerruti-Ruggiero al Mondiale di Fukuoka

(Di domenica 16 luglio 2023) Lindae Lucreziaconquistano l’, nel duo tecnico deldei Campionati mondiali degli sport acquatici ritornati in Giappone, 22 anni dopo l’ultima volta. La coppia azzurra ha nuotato sul tema della Fenice con musica ‘The Phoenix’ di Stefano Simmaco, coreografata da Svetlana Romashina. Al termine dell’esercizio i punti totalizzati sono stati 263.0334 punti. Sul gradino più alto del podio Mashiro Yasunaga e Moe Higa (273.9500) a completare, Iris Tio Casas e Alisa Ozhogina Ozhogina (257.8368). “Siamo vicecampionesse del mondo, roba da non crederci. Siamo strafelici del risultato, al nostro primocome coppia, non poteva andare meglio, non abbiamo commesso errori”, dichiara. Poi ...

... la prima in assoluto per l'Italia ai Campionati mondiali didi Fukuoka in Giappone, nel doppio tecnico del. La nuova coppia italiana ha totalizzato 263.0334 punti al termine di ...... Eurojunior e Giochi Europei sta vivendo una seconda vita sportiva in doppio con una nuova compagna ed e' al centro del progetto di rinnovamento della squadra Nazionale di. Lucrezia ...Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero si sono aggiudicate la medaglia d'argento nel duo tecnico delai Mondiali di Fukuoka. Si tratta della prima medaglia del team italiano durante la manifestazione in corso in Giappone . La nuova coppia italiana ha totalizzato 263.0334 punti al ...

Mondiali, nuoto artistico: Cerruti e Ruggiero argento nel duo tecnico Corriere della Sera

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2023 di Fukuoka nel nuoto artistico, disciplina nella qu ...AGI - Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero hanno conquistato la medaglia d' argento, la prima in assoluto per l'Italia ai Campionati mondiali di nuoto di Fukuoka in Giappone, nel doppio tecnico del nuoto ...