Notifiche fantasma | multa quadruplicata | ' Per pagare rinuncio alle vacanze'

(Di domenica 16 luglio 2023) Nuovo caso segnalato da un lettore: 'Non ho mai visto l'avviso di raccomandata per una prima sanzione risalente al luglio 2018. Sistema perverso, dopo cinque anni 300 euro di interessi e spese...'

Nuovo caso segnalato da un lettore: 'Non ho mai visto l'avviso di raccomandata per una prima sanzione risalente al luglio 2018. Sistema perverso, dopo cinque anni 300 euro di interessi e spese...'

Notifiche fantasma, multa quadruplicata: "Per pagare rinuncio alle ... LA NAZIONE

Le notifiche fantasma sollevano malumore. Il terzo caso riportato da La Nazione in appena tre mesi apre un fronte: quello del mancato recapito degli atti giudiziari come appunto le multe. Un problema ...Nuovo caso segnalato da un lettore: "Non ho mai visto l’avviso di raccomandata per una prima sanzione risalente al luglio 2018. Sistema perverso, dopo cinque anni 300 euro di interessi e spese..." ...