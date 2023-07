Nordio | La revisione del concorso esterno non fa parte del programma di governo

(Di domenica 16 luglio 2023) AGI - Ladel"non fadeldi, ed infatti non è stata da me nemmeno prospettata nel discorso alle Camere all'inizio del mio mandato". È quanto spiega, attraverso una nota, il ministro della Giustizia, Carlo. "Le ricostruzioni fantasiose e talvolta maligne su nostri ipotetici dissidi - precisa il Guardasigilli parlando del rapporto con la premier Giorgia Meloni - sono vani tentativi di minare la nostra risolutezza nel portare a compimento le riforme sulla giustizia, secondo il mandato ricevuti dagli elettori, e sulle quali non vacilleremo e non esiteremo". Meloni,? Comprendoma ci sono altre priorità "Sul tema del ...

