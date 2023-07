Nordio | concorso esterno | piena sintonia con la premier Meloni

(Di domenica 16 luglio 2023) "Con lasiamo e siamo sempre stati in perfetta. Il problema delè stato da me trattato nei miei scritti di questi ultimi venti anni, è essenzialmente tecnico, e mira ...

'Sul problema delesterno comprendo benissimo sia le valutazioni del ministro Carlo, sempre molto preciso, sia le critiche che possono arrivare. Però mi concentrerei su altre priorità'...Così la premier Meloni chiude le polemiche nate intorno all'intenzione - annunciata del ministro della Giustizia Carlo- di "rimodulare" ilesterno in associazione mafiosa . A stretto ...Giustizia, Meloni: 'esterno Comprendo, ma le priorità sono altre' Si riaccende lo scontro sottobanco sulla riforma della giustizia e ilesterno , che secondo il ministrova riformato. Sul ...

Concorso esterno, stop di Meloni al ministro Nordio: “Lo comprendo, però mi concentrerei su altre… Il Fatto Quotidiano

“Mai mancata a via d’Amelio, non mancherò nemmeno quest’anno”. Lo ha assicurato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine della visita al Parco archeologico di Pompei e dopo l’inaugurazi ...Giustizia: Nordio, "Con la Premier perfetta sintonia. La revisione del concorso esterno non è nel programma di governo" ...