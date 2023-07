Non solo mutuo | batosta anche per chi compra la macchina a rate

(Di domenica 16 luglio 2023) (Adnkronos) – L'aumento dei tassi di interesse si riversa nonsulle famiglie che hanno un, masui cittadini che acquistano una nuova autovettura ricorrendo a prestiti personali o finanziamenti proposti dalle case automobilistiche. La denuncia arriva da Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio per capire quanto costi oggi acquistare una. A dicembre 2021 per un prestito personale da 5.000 euro per una durata di 66 mesi finalizzato all’acquisto di un’auto, la migliore offerta sul mercato prevedeva una rata mensile di 88,52 euro e un del Taeg 5,90%: oggi per lo stesso finanziamento la migliore proposta sul mercato vede una rata da 92,69 euro e un Taeg 9,09%, con un incremento di spesaa titolo di ...

vedo questioni di ruolo fisico nel partito, bisognerà capire lei cosa vorrà fare e poi ci si ... La7.it - Il ruolo di Marta Fascina in Forza Italia "Potrà chiarirlolei stessa". A parlare a ...'presidente' perché, questa una delle novità emerse durante la kermesse, 'c'èun presidente ece ne sarà un altro', spiega il vicepremier. Schlein ha completato il piano: il Pd è ......un terzo dei russi ritiene che le persone LGBT debbano godere degli stessi diritti degli altri cittadini. Più di un terzo (38%) tratta le persone di orientamento sessuale 'tradizionale' con ...

Non solo Milinkovic, anche Immobile può sbarcare in Arabia RomaNews

L'operatore telefonico WindTre propone non solo offerte mobile, ma anche tipologie di offerte. Per chi ha solo la necessità di navigare, infatti, l'operatore s ...Si profilano sempre più ragioni per indurre il governo a prendere tempo, prima di proporre una revisione del Pnrr: non contano solo i nuovi progetti da far entrare nel Pnrr, ma anche i vecchi che dovr ...