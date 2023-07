(Di domenica 16 luglio 2023) Un poliziotto e quattro civili sono stati uccisi in “un attacco terroristico” nel sud-ovest del Niger. Si tratta di un’area dalla quale si stima che a migliaia siano scappati dalla furia jihadista, solo nell’ultimo mese. Maria Corina Machado, data dai sondaggi per favorita nel rappresentare l’opposizione alle elezioni presidenziali del 2024 in Venezuela, ha denunciato le violenze dei sostenitori del presidente Nicolas Maduro. Secondo il suo racconto i supporter del presidente le avrebbero cercato di impedire un suo incontro elettorale a Caracas. Tra ieri e oggi, due focolai di peste suina africana sono stati isolati a Cesvaine, nella Lettonia centrorientale. Quattro persone sono rimaste uccise in una sparatoria nella cittadina di Hampton, a sud di Atlanta, in Georgia. Il flusso di cassa di Twitter rimane negativo a causa di un calo di quasi il 50% delle entrate pubblicitarie e di un ...

A ottobre 2022 è uscito il nuovo album "Ghibli", anticipato dall'omonima- track e dal singolo "Elephant". Il disco è stato presentato in anteprima live con un incredibile tour estivo che li ha ..."We are excited to partner with Investorson their digital transformation journey by implementing the Icertis Contract Intelligence platform," says Manish Kedia, Co - Founder and Chief ...- - (BUSINESS WIRE) - - North Carolina - based insurance company, Investors, is powering toward digital transformation of its contract management process. They're... Continua a leggere Se ...

Red Bull diventa 'title sponsor' del Gp di San Marino Agenzia ANSA

Rh+ title sponsor di Unpaved Roads 2023: presentazione dell'evento gravel con il marketing manager Andrea Pizzi e l'organizzatore Peppe Esposito. Tutte le info.Con la presentazione del poster 2023 targato Aldo Drudi, parte il countdown che scandirà il percorso di avvicinamento al Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini, in programma a Mi ...