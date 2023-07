New York | il serial killer di Long Island incastrato dal DNA su una pizza | accusato di 11 omicidi | tra cui 4 prostitute e una famiglia asiatica

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di domenica 16 luglio 2023) In una svolta scioccante, è stato effettuato un arresto nel famigerato caso deldiche ha tenuto gli Stati Uniti con il fiato sospeso per oltre un decennio. Rex Heuermann, un architetto di 59 anni, è stato arrestato giovedì sera edeglidi diverse donne i c