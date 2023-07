Netanyahu dimesso dall' ospedale | ma con un dispositivo per il monitoraggio al cuore

La7.it - Il primo ministro israeliano Benyaminha lasciato poche ore fa l'ospedale Sheba di Tel Aviv dove era stato ricoverato ieri pomeriggio per un malore. La dichiarazione ufficiale ...GERUSALEMME - Il primo ministro israeliano Benjaminè statodall'ospedale dopo essere stato ricoverato 24 ore prima per disidratazione. I medici hanno dichiarato che "è in buona salute"., 73 anni, è stato portato sabato all'...Secondo il suo ufficio,sarà sottoposto a ulteriori controlli in mattinata, ma si prevede che potrebbe esserenell'arco della giornata dall'ospedale Tel ha - Shomer di ...

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha lasciato poche ore fa l'ospedale Sheba di Tel Aviv dove era stato ricoverato ieri pomeriggio per un malore.