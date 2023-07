Nave Onu arriva nello Yemen per un' operazione anti marea nera

(Di domenica 16 luglio 2023) Unadelle Nazioni Unite èta oggi davalle acqueite per consentire il complesso trasferimento di petrolio attualmente immagazzinato in una fatiscente superpetroliera dopo anni di ...

Dopo intense trattative diplomatiche e la raccolta di decine di milioni di dollari, la Nautica, acquistata dalle Nazioni Unite a marzo, ha lasciato sabato le coste di Gibuti, dall'altra parte del

Nave Onu nello Yemen per un'operazione anti marea nera Agenzia ANSA

