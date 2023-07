Nato | dal crollo del Muro ad oggi il mondo libero si è lasciato dietro una scia di disastri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) Non sorprende che nelle foto del summit dellaci fosse – insieme ai leader dei paesi membri – Volodymyr Zelensky in tuta mimetica, in fondo è lui che da un anno e mezzo direttamente o indirettamente sta ridisegnando l’antica alleanza. Sappiamo che durante il vertice lavoravale quinte per modificare uno dei punti più spinosi del trattato: il divieto di una nazione di aderire mentre è in stato di guerra. Laè come un’assicurazione, la si deve sottoscrivere prima che i ladri siano entrati in casa. Se ne intuisce il motivo: obbiettivo delladovrebbe essere evitare le guerre e quindi prevenirle con la semplice schiacciante superiorità militare del blocco, non invischiarsi in conflitti già esistenti. Putin non avrebbe invaso l’Ucraina se questa fosse già stata nella, per capirci. ...