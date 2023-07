Napoli | Spalletti ha detto sì all’Al-Alhi | accettata la mega offerta degli arabi

(Di domenica 16 luglio 2023) Niente anno sabbatico per Luciano. Dopo l’addio al, il mister è pronto a ritornare in panchina ed allenare una squadra araba. È quanto annunciato dal giornalista ed esperto di mercato Rudy Galetti, il quale, tramite Twitter, ha rivelato che l’ex mister partenopeo ha accetto laproveniente dall’a Saudita. “Lucianoha L'articolo

E non lo avrebbe fatto neanche dopo la conquista dello scudetto se non vi fosse stato costretto dagli addii die Giuntoli . Dunque, un nuovo tecnico, il decimo in quasi venti anni di ...Il collega di Sportitalia, Rudy Galetti, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Twitter riguardanti il futuro dell'ex allenatore del, Luciano: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizieRudi Garcia (LaPresse) - Calciomercato.itAd annunciarlo, come di consuetudine in casa, è ... Dopo essere stato al servizio di Luciano, ora Gollo si metterà a disposizione di Rudi Garcia.

Spalletti torna ad allenare: contratto con un club straniero Stop and Goal

Simone Di Maro, ha avuto il piacere di intervistare in esclusiva lo storico ex allenatore e calciatore del Napoli, Vincenzo Montefusco ...Giancarlo Camolese, dirigente sportivo ed allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', in onda su Radio Marte: “Sostituto di Kim