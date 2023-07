Napoli | Rudi Garcia impressionato da un giovane Primavera | Nosa Edward Obaretin

Leggi su dailynews24

(Di domenica 16 luglio 2023) Nel ritiro di Dimaro, per il momento, sono presenti soprattutto ragazzi del settore. In attesa dell’arrivo dei ‘pezzi grossi’, il misterè interessato a valutare i giovani della squadra partenopea e tra questi vi è un ragazzo in particolare,, che avrebbe subitol’allenatore. Si tratta di un ex L'articolo