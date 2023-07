Napoli | no a Maxime Lopez | Garcia rivuole Tousart | parte la missione

Lopez l'ho fatto esordire io, ha gran personalit. Ma non è uno che raggiungerà la nostra ... Queste le parole del tecnico delRudi Garcia nella prima conferenza nel ritiro azzurro a Dimaro....del. Osimhen è contento di restare , Kvaratskhelia pure (nonostante un' offerta folle del Newcastle ), mentre si cercherà un'intesa con Zielinski e Lozano, in scadenza. Non arriverà...Prima conferenza stampa dal ritiro di Dimaro Folgarida per mister Garcia. "Lopez non sarà un calciatore del, Tousart forse sì. Osimhen l'ho sentito e vuole restare è contento di restare. Posizione Raspadori Non conosci mai un giocatore se non lo alleni. ...

Napoli, no a Maxime Lopez: Garcia (ri)vuole Tousart, parte la missione Calciomercato.com

Il Napoli prosegue il ritiro a Dimaro: sabato 15 luglio si è svolta la conferenza stampa di Rudi Garcia, che ha parlato anche di Osimhen ...L'edizione odierna del quotidiano Il Mattino analizza le mosse di calciomercato in entrata e in uscita del club di Aurelio De Laurentiis.