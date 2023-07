Napoli | Meluso | «Sono nel club campione d’Italia | ma il calcio è simile»

(Di domenica 16 luglio 2023) Le parole di Mauro, nuovo ds del, nella conferenza stampa di presentazione dal ritiro di Dimaro Ilha presentato oggi Mauro. Il nuovo ds dei partenopei ha parlato nella conferenza stampa di presentazione a Dimaro. Di seguito le sue parole. PRIME SENSAZIONI – «Intanto le mie sensazioniparticolarmente positive,nel. Le responsabilità aumentano, ma ilè uguale a tutte le latitudini, cambiano i numeri ma ho fatto ila tutti i livelli da calciatore a ds. Cambiano i numeri economici, ma anche di seguaci, ma non è motivo di paura, ma di ulteriore stimolo e responsabilità e eparticolarmente felice. ...

Lo ha dichiarato il neo ds delMauro, nel corso della presentazione ufficiale. "Sono sorpreso e felice, ma allo stesso tempo credo di essere nel posto giusto perchè l'ho meritato. Di ...... Brest - Cagliari (Stadio 'Francis - Le Blé' di Brest) Vai alla Fotogallery Il profilo di Mauro, nato a Cosenza nel 1965, ripartirà dunque dal. Nel 2011 l'inizio della sua ...Commenta per primo Salutato Cristiano Giuntoli, è tempo di voltare pagina in casa. E lo ha già fatto Aurelio De Laurentiis, che ha annunciato appena quattro giorni fa che sarà Mauroil nuovo direttore sportivo. Ecco la presentazione del ds direttamente dal ritiro di ...

Napoli, Meluso si presenta: “Con De Laurentiis sono bastati 20’’ per capirci” la Repubblica

16.07 16:47 - VIDEO DIRETTA NM - Napoli, il d.s. Meluso: "Osimhen Fa la differenza in A, Kim Va sostituito, restiamo su livelli alti, per chi tifo Per la squadra ...'Meluso coincide col profilo giusto e che cercavamo' ha detto De Laurentiis.DIMARO (ITALPRESS) - 'Sono qui da pochissimo e dovrò fare delle ...