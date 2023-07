Napoli | il direttore sportivo Meluso in conferenza stampa LIVE

- Aria pesante, bafuogno, mare grigio e piccioni scurrili allo chalet di Mergellina di ... L'uomo di Lecce, Mauro Meluso,sportivo, precisa Pasquale Pazienza giornalista on - line. Ma ...Prima conferenza stampa del nuovosportivo delMauro Meluso, ex ds di Lecce e Spezia: la diretta del suo intervento da Dimaro. Meno di ventiquattro ore dopo la conferenza stampa di Rudi Garcia, arriva il momento di ...Un po' come ha fatto ilcampione d'Italia, non a caso si è andati a prendere ilsportivo di De Laurentiis. Ma oggi viene da chiedersi: c'era bisogno di Giuntoli per scoprire Lukaku , ...

Chi è Mauro Meluso, il nuovo direttore sportivo del Napoli dopo ... Fanpage.it

Premendo il tasto “Iscriviti ora” dichiaro di aver letto la nostra Privacy Policy e di accettare le Condizioni Generali di Utilizzo dei Siti e di Vendita. Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e ...Prima conferenza stampa del nuovo direttore sportivo del Napoli Mauro Meluso, ex ds di Lecce e Spezia: la diretta del suo intervento da Dimaro.