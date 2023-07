Napoli | Garcia | ‘Kim andrà via Tousart | forse sì Osimhen? Vi assicuro una cosa’ | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di domenica 16 luglio 2023) 2023-07-15 23:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Esattamente un mese fa Aurelio De Laurentiis annunciava Rudicome nuovo allenatore del. Ieri è iniziato il ritiro degli azzurri a Dimaro ed ecco la conferenza stampa di apertura del neotecnico: L’ENTUSIASMO A DIMARO – “Qui a Dimaro è tutto bello. In Francia non c’è questo ‘villaggio’. Ho visto tanti bambini con i genitori vestiti d’azzurro. Si vede l’amore per il club, per i giocatori. Ci alleniamo come se fossimo al Maradona: i cori, l’ambiente. A me fa molto bene ritrovare questo clima che sapete creare in Italia e dovrebbero prenderne esempio tante squadre in Europa”. L’ACCOGLIENZA – “È il momento di ringraziare già tutti per l’accoglienza. Vedo tanti sorrisi, significa che ...