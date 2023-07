Napoli | Garcia e Frank Anguissa | lungo Faccia a Faccia a Dimaro

... questo pomeriggio Franck Zambo Anguissa è arrivato a Dimaro, nel ritiro SSCin Val di Sole. ... Colloquio Anguissa -A fine seduta, si è svolto un lungo faccia a faccia tra Anguissa e l'...19/06/2023 - conferenza stampa presentazione nuovo allenatoreRudi/ foto Imago/Image Sport nella foto: Aurelio De Laurentiis ONLY ITALY Durante la conferenza stampa di ...... ci sarebbero investitori statunitensi interessati ad altre cinque squadre: Inter,, ... Ha finanziato il torneo di football americano di proprietà degli attori Dwayne Johnson e Dany. ...

Il Napoli sarebbe pronto a vendere Lozano: Garcia cerca rinforzi e vede in Bernardeschi una buona opportunità di mercato per sostituire il messicano ...Frank Anguissa ritrova Rudi Garcia: il centrocampista azzurro, arrivato a Dimaro in mattinata, ha fatto il suo ingresso in campo per la seduta di allenamento pomeridiana pur se con ...