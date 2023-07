Napoli | Di Lorenzo ha provato a convincere Sinatti a restare ma non c’è stato nulla da fare

(Di domenica 16 luglio 2023) Dopo lo Scudetto in casasi sta assistendo ad una vera e propria rivoluzione. L’addio di Luciano Spalletti èsolo l’inizio di una serie di drastiche decisioni che hanno portato, alla fine, anche Cristiano Giuntoli ad abbandonare la piazza partenopea per approdare alla Juventus. Nei giorni scorsi, inoltre, un altro membro dello staff L'articolo

Notizie Calcio- Sembrama è Ghivizzano, città natale di Giovanni Didove stasera sta andando in scena una festa scudetto per l'esterno azzurro. Protagonista alla consolle anche Decibel Bellini scatenato come ...Notizie Calcio- Festa a Ghivizzano stasera per Giovanni Di, col comune natio del capitano azzurro che omaggia l'atleta per la cavalcata scudetto. 'La mia famiglia è stata una parte fondamentale di ...Ghivizzano abbraccia DiIl testimone raccolto idealmente da Di, come da capitano a ...intorno sarà musica e divertimento con l'atteso arrivo della 'voce' ufficiale della Ssc, Dj ...

Napoli, Di Lorenzo ha provato a convincere Sinatti a restare ma non ... DailyNews 24

Il capitano del Napoli è salito sul palco, annunciato dallo speacker del Maradona Decibel Bellini, ed ha rilasciato alcune dichiarazioni: " La mia famiglia è stata una parte fondamentale di me, della ...Belle parole del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, presente alla festa tenutasi nel comune di Coreglia Antelminelli.