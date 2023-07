Napoli | De Laurentiis contro Malagò | ' Dovrebbe farsi da parte'

(Di domenica 16 luglio 2023) Aurelio Deha preso la parola in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo ds Meluso. Il presidente delha attaccato Giovanni, numero uno del Coni ...

Aurelio Deha preso la parola in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo ds Meluso. Il presidente delha attaccato Giovanni Malagò , numero uno del Coni ...Commenta per primo Il presidente del, Aurelio De, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo ds dei partenopei, Mauro Meluso , ha dedicato parole che pesano come macigni al presidente del CONI Malagò . L'...Aurelio De, presidente del(LaPresse) - Calciomercato.itInnanzitutto, il patron azzurro si è presentato nei pressi del campetto e della sala stampa con la maglietta celebrativa per ...

Meluso: “Tifo Juve Mai”. De Laurentiis e il perché della scelta Napoli Tuttosport

Intervenuto alla presentazione di Meluso, il presidente De Laurentiis ha parlato del problema del calcio italiano e non solo. Queste le parole dei due dirigenti del Napoli. "Per la legge Bossi-Fini, q ...Aurelio De Laurentiis ha preso la parola in conferenza stampa in occasione della presentazione del nuovo ds Meluso. Il presidente del Napoli ha attaccato Giovanni Malagò, numero uno del Coni.