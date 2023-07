Napoli | De Laurentiis al veleno su Malagò | 'Si faccia da parte' Cosa è successo

Aurelio De, presidente del(LaPresse) - Calciomercato.itInnanzitutto, il patron azzurro si è presentato nei pressi del campetto e della sala stampa con la maglietta celebrativa per ...Ma Meluso dovrà guardarsi anche da possibili offerte super alle stelle del: "Da domani - spiega Meluso - cominciamo a fare riunioni con il presidente De, l'ad Chiavelli, il capo ..."Meluso coincide col profilo giusto e che cercavamo" ha detto De. DIMARO - "Sono qui da pochissimo e dovrò fare delle riunioni sia con la società che con ...ha dichiarato il neo ds del...

Meluso: “Tifo Juve Mai”. De Laurentiis e il perché della scelta Napoli Tuttosport

Intervenuto alla presentazione di Meluso, il presidente De Laurentiis ha parlato del problema del calcio italiano e non solo. Queste le parole dei due dirigenti del Napoli. "Per la legge Bossi-Fini, q ...Giornata di presentazioni per il nuovo direttore sportivo del Napoli Meluso, intervenuto in conferenza stampa dal ritiro a Dimaro. Nel corso della conferenza, però, ha preso la parola anche il ...