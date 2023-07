Naomi Osaka | «Non riuscivo a seguire l’Australian Open | mi faceva rabbia non essere in campo»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 luglio 2023) Circa quattro giorni faè diventata mamma. La tennista è stata intervistata in merito al suo futuro da Vogue: tornerà mai a giocare a tennis? La risposta diè stata positiva: non vede l’ora di tornare in. «Sono entusiasta di avere l’opportunità di giocare di nuovo. Gioco a tennis da quando avevo tre anni e penso che sia una di quelle cose in cui ho dovuto fare un passo indietro per apprezzarla di più. Voglio anche solo rivedere i tifosi. Durante il Covid la distanza da loro mi ha colpito molto duramente».aggiunge: «Cerco di non guardare il tennis. Ricordo di aver seguitoun po’ all’inizio di quest’anno e mi ha fatto arre perché non mi sono mai persa un Australian ...