N | la turista che sfregia l' Italia | esplode il caso dopo il video choc | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 16 luglio 2023) Un altro sfregio all'e al suo patrimonio artistico e culturale. Una ragazza di 14 anni ha imbrattato il Colosseo a Roma con l'iniziale "N". E a filmare quanto accaduto è stato David Battaglino, guida turistica, che era con un gruppo di un gruppo di stranieri. "L'applauso e le grida che si sentono in sottofondo - spiega Battaglino al Corriere - in realtà erano di disapprovazione, ma all'inizio la giovane non aveva capito... poi, quando ha realizzato la reazione si sdegno nei suoi confronti si è allontanata con una smorfia". La guida turistica ha segnalato la ragazza al personale di sicurezza e il filmato è stato poi visionato dai carabinieri. Solo qualche giorno fa c'era stato un altro gestoa danno del Colosseo. Stesso copione: unha imbrattato con una scritta le mura del simbolo di Roma. Adesso la ragazza che ha ...