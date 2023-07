My Home My Destiny | anticipazioni 17 luglio | Zeynep accetta di sposare Mehdi | ma va subito male

(Di domenica 16 luglio 2023) MyMy17cambia repentinamente idea e decide di. Perché l’avrà fatto? Tra l’altro sarà un matrimonio movimentato! MyMy17decide di, ma…, per quanto spronato da mamma Zeliha, si èfollemente innamorato di(apprezzandola sembra, anche per ciò che ha fatto con Faruk e i genitori biologici), ma la ragazza l’ha respinto. Tuttavia nella prossima puntata di “MyMy” la Goksu cambierà rapidamente idea. Così, nonostante la gioia, ...

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Terra Amara , La Promessa , MyMye Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 16 luglio 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci ...... ma sempre alla ricerca del dettaglio alla moda, Ozdemir è bellissima oltre ogni dire e il pubblico di Canale 5 è molto felice di vederla nuovamente in MyMy, la soap in onda dal lunedì ...Sta spopolando su Canale 5 la nuova soap turca MyMy, con Demet Ozdemir e Ibrahim Celikkol, incentrata sulla vita e sulle difficili scelte di Zeynep Goksu , una ragazza divisa tra due mondi e tra due famiglie che deve trovare il proprio ...

“My home my destiny”, le anticipazioni: un matrimonio all’improvviso… Tv Sorrisi e Canzoni

Segui Tag24 anche sui social “Brave and Beautiful”, l’ultima puntata della serie turca, attualmente in onda su La5, riserva diverse sorprese. Come finisce “Brave and Beautiful” Nell’ultima puntata di ...Nelle prossime puntate di My Home My Destiny, la nuova soap turca di Canale 5, occorrerà prestare molta attenzione a Benal. Ecco cosa rivelano le Anticipazioni.