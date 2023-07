My Home My Destiny anticipazioni 17 luglio 2023 | Zeynep accetta di sposare Mehdi

(Di domenica 16 luglio 2023) Nella puntata del 17di MyMy, in onda su Canale 5, gli spettatori saranno testimoni di un momento decisivo nella vita di. Dopo essere stata cacciata di casa da Ekrem e Nermin,si trova a dover prendere una scelta difficile per il bene della sua famiglia. Lesvelano che, per aiutare i suoi genitori e ringraziarli per il loro sacrificio,accetterà di. Tuttavia, la decisione dilasceràperplesso, chiedendosi come una donna così bella, intelligente e colta possaun uomo umile come lui. Trama MyMy, lunedì 17...

MyMytorna domani, lunedì 17 luglio 2023 , alle 15:40 su Canale 5 con una nuova puntata. Arrivata per la prima volta sulla TV italiana, attesissima dai fan della bella Demet Özdemir - già ...Nella puntata di MyMyin onda il 17 luglio 2023 , alle ore 15.45 su Canale5 , Zeynep decide di sacrificarsi per il bene della sua famiglia . Le Anticipazioni dell'episodio della Soap turca ci rivelano che ...Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Terra Amara , La Promessa , MyMye Un Altro Domani , che andranno in onda oggi, 16 luglio 2023 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 , ci ...

“My home my destiny”, le trame dal 17 al 21 luglio 2023 Tv Sorrisi e Canzoni

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...Seconda settimana in compagnia della nuova soap opera turca di Canale 5, in onda da lunedì 17 a venerdì 21 luglio 2023. Nonostante tutti i dubbi del caso, Zeynep sposa Mehdi. Le… Leggi ...