Mutui | se hai un ISEE inferiore ai 35 000 euro c’è un’ottima notizia per te

(Di domenica 16 luglio 2023) I cittadini consotto i 35 milapossono approfittare di vantaggi in relazione ai. Scopriamo le novità. La BCE sta stringendo una morsa intorno al collo dei cittadini senza che niente e nessuno intervenga. Come salvarsi dall’aumento dei tassi di interesse – Ilovetrading.itI tassi di interesse continuano ad aumentare su decisione della Banca Centralepea nonostante l’inflazione stia diminuendo. Significa che richiedere un mutuo diventerà sempre più difficile e che i cittadini con tasso variabile saranno costretti a vendere la casa all’asta. Le rate hanno raggiunto cifre spropositate, 300/400in più rispetto a pochi mesi fa. Ma tutto questo non sembra interessare i grandi che decidono per i piccoli disinteressandosi delle conseguenze. Il Governo italiano è al lavoro per trovare ...