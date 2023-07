Muore durante un bagno notturno nel lago Maggiore

(Di domenica 16 luglio 2023) Un giovane di 29 anni è annegato nelle acque del, intorno alle 4 di questa mattina a Laveno Mombello (Varese). Da quanto si è saputo si era tuffato in acqua per uned è ...

Doveva essere una notte di festa, la notte più attesa dai veneziani, la notte passata alla storia come la Notte Famosissima, ma ieri la serata del Redentore si è trasformata in una tragedia. A ...Un giovane di 29 anni è annegato nelle acque del lago Maggiore, intorno alle 4 di questa mattina a Laveno Mombello (Varese). Da quanto si è saputo si era tuffato in acqua per un bagno notturno ed è ...Tragedia a Veneziala Festa del Redentore. Un giovane è morto in un incidente nel Canale tra San Giorgio e San Servolo, mentre rientrava dopo aver assistito allo spettacolo dei fuochi del Redentore. E'stato ...

Una vita insieme, il marito muore di crepacuore durante il funerale della moglie ilgazzettino.it

Un giovane di 29 anni è annegato nelle acque del lago Maggiore, intorno alle 4 di questa mattina a Laveno Mombello (Varese). Da quanto si è saputo si era tuffato in acqua per un bagno notturno ed è st ...Un ragazzo di 28 anni è stato sbalzato in acqua e non è più riemerso a Venezia, durante la festa del Redentore. Nella città lagunare circa 100mila persone si sono radunate a Piazza San Marco, dalle ri ...