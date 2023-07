Muore a Venezia alla Festa del Redentore | fatale lo sbalzo in acqua 

(Di domenica 16 luglio 2023) AGI - Un ragazzo è morto la notte scorsa a, al termine dello spettacolo dei fuochi d'artificio per ladel. Il giovane si trovavaguida di un barchino con due ragazze a bordo, quando ha urtato una briccola ed è stato sbalzato in acqua ma non è più risalito. Il corpo è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Illese le due ragazze. L'incidente è accaduto nel canale tra San Giorgio e San Servolo. Sul posto sono giunti subito i mezzi di soccorso tra cui la motobarca di Marittima, due autopompe lagunari una moto d'acqua dei vigili del fuoco e i sommozzatori che erano di serviziomanizione che hanno subito dato il via alle ricerche di superficie e sotto acqua. Dopo una breve ricerca subacquea, i sommozzatori hanno trovato sul fondo il ...

AGI - Un ragazzo è morto la notte scorsa a, al termine dello spettacolo dei fuochi d'artificio per la festa del Redentore. Il giovane si trovava alla guida di un barchino con due ragazze a bordo, quando ha urtato una briccola ed è ...Il barchino su cui era a bordo ha urtato una briccola. Il corpo recuperato dai sommozzatori Tragedia alla festa del Redentore a, dove circa 100mila persone si sono recate ieri in Piazza San Marco, dalle rive o nelle barche, per assistere allo spettacolo dei fuochi. Alla fine dei fuochi di artificio, un barchino su cui ...La7.it - Un ragazzo è morto la notte scorsa adopo aver urtato con la sua barca contro una briccola - i pali che segnano le vie navigabili in laguna - ed essere finito in acqua. Assieme a ...

Venezia, collisione tra due imbarcazioni durante la festa del Redentore: 28enne sbalzato in acqua muore. Ille… la Repubblica

Dramma durante la serata del Redentore a Venezia dove in seguito ad uno scontro tra imbarcazioni, avvenuto nel bacino ...Tragedia alla festa del Redentore, a Venezia dove circa 100mila persone si sono recate a Piazza San Marco, dalle rive o nelle barche, per assistere allo spettacolo dei fuochi. Alla fine dei fuochi di ...