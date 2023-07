Multe e raccomandate via Pec | se non fai subito questa cosa finisci in grossi guai e non lo sai

Leggi su ilovetrading

(Di domenica 16 luglio 2023) È attivo il nuovo registro pubblico in cui i cittadini devono trascrivere la propria PEC per ricevere le comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione. Dal 6 luglio è partito INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali. Si tratta di un sistema attraverso il quale i cittadini possono registrare il domicilio digitale (per esempio la Pec), per ricevere tutti gli avvisi ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Aserve il domicilio digitale? (ilovetrading.it)Le Pubbliche Amministrazioni, dunque, si serviranno del domicilio digitale per le comunicazioni con valore legale. In altre parole, si tratta della principale modalità tramite la quale gli Enti comunicheranno con i cittadini. Quali sono i vantaggi della nuova piattaforma? INAD: ricevere comunicazioni dalla Pubblica Amministrazione non è mai stato così semplice Le agevolazioni derivanti dall’introduzione ...