Mugnano in lutto | nella notte è morto Carmine Guarino

(Di domenica 16 luglio 2023)per la morte improvvisa di, volto noto della città e padre del consigliere comunale Raffaele. L’uomo è deceduto. La notizia è rimbalzata questa mattina sui social, suscitando cordoglio e incredulità in tutti coloro che l’hanno conosciuto in vita. L’uomo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

per la prematura e improvvisa scomparsa di Giovanni Pugliese. Il 25enne è stato ucciso da un malore che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto all'ospedale Monaldi di Napoli ...per la morte prematura di Mimmo Cacciapuoti. Il noto attore e regista è morto 55 anni. Tanti i messaggi per lui anche sui social. 'Amico mio, non ci credo non voglio crederci. Porta la ...per la prematura e improvvisa scomparsa di Giovanni Pugliese. Il 25enne è stato ucciso da un malore che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto all'ospedale Monaldi di Napoli ...

Lutto a Mugnano per la scomparsa di Carmine Guarino: “Uomo di antichi e genuini valori” Internapoli

Lutto a Mugnano, in provincia di Napoli, per la morte improvvisa di Giovanni Pugliese. Il 25enne è stato ucciso da un malore ed è deceduto presso l’ospedale Monaldi di Napoli. Dopo essersi sentito mal ...Lutto a Mugnano per la prematura e improvvisa scomparsa di Giovanni Pugliese. Il 25enne è stato ucciso da un malore che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto all’ospedale Monaldi di Napoli ...