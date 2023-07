Motocross | GP Repubblica Ceca 2023 | Geerts domina gara-1 in MX2 | manche da dimenticare per Adamo

Leggi su oasport

(Di domenica 16 luglio 2023) Jagocontinua la sua rimonta al rientro dallo stop per l’infortunio al polso e colleziona la terza vittoria diconsecutiva, imponendosi in-1 nel Gran Premio dellavalevole come dodicesimo round stagionale del Mondialenella classe MX2. Il belga della Yamaha hato dal primo all’ultimo giro sul terreno duro di Loket, guadagnando punti preziosissimi in ottica iridata. Alle sue spalle infatti troviamo la Kawasaki del norvegese Kevin Hormo e l’Husqvarna dell’olandese Kay de Wolf rispettivamente sul secondo e terzo gradino del podio, mentre il leader del campionato Andreaha vissuto una-1 da incubo racimolando solo 8 punti. Il giovane siciliano della KTM, in ...