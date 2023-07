Morata torna in Serie A | l’affondo di una nuova squadra beffa la concorrenza

La prima pagina di Tuttosport: 'sfida Lukaku'. L'Inter scarica Big Rom, via libera per la ... Diario Sport - Calciomercato.itSul Mundo Deportivod'attualità la possibile partenza dal Barça ...L'Intera caccia di una punta: Balogun e Nzola in pole, ma occhio a Taremi eTelefonata di fuoco quella tra Ausilio e Lukaku nella notte tra venerdì e sabato, con il belga a cercare ...e Taremi, la situazione Le altre idee dell'Inter rispondono ai nomi die Taremi . Per ... FOTOGALLERY Foto Twitter Cagliari Continua gallery %s Foto rimanenti serie a Janktoin ...

Morata torna in Serie A: arriva la nuova conferma FantaMaster

Alt(r)o tradimento. Per la seconda volta in meno di tre anni Romelu Lukaku volta le spalle all’Inter, proprio quando il suo passaggio in nerazzurro sembrava ormai cosa fatta. Il colpo di scena è di qu ...Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di sabato 15 luglio ...