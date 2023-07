Morata sostituto di Lukaku non solo per l’Inter La Juventus si tutela – TS

(Di domenica 16 luglio 2023) Da, la sfida fra Inter econtinua. Alle due si aggiunge una terza italiana interessata all’attaccante spagnolo. Ecco la situazione spiegata da TuttoSport. CORSA A TRE – Alvaroè diventato uno degli attaccanti più corteggiati sul mercato. Soprattutto dopo quanto emerso nelle ultime ore sul contro di Romelu, infatti, è alla ricerca di una figura che possa sostituirlo, dopo che il belga ha fatto implicitamente capire di preferire lacome futura destinazione. Anche la Roma ha nel mirino il calciatore spagnolo, con Mourinho e Dybala che stanno lavorando per convincerlo. Ma alla lista delle pretendenti si aggiunge anche la stessa. Secondo quanto emerge da TuttoSport, infatti, i bianconeri ...

Si tratta di due profili diversi: Alvaroe Mehdi Taremi . Sullo spagnolo c'è anche la Roma : ... Ore decisive per completare il trasferimento di Onana: ilè Sommer Sono le ore decisive ......Milan ma soprattutto la pista che vedeva il centravanti di Anversa alla Juventus comedi ... L'altra pista porta all'usato sicuro con l'acquisto di Alvaro, accostato negli ultimi giorni ...Napoli, Garcia blinda Osimhen; Roma su. Lukaku pronto a raggiungere il Chelsea, Juve alla ... è vicina alla cessione di Zakaria al West Ham, che cerca undi Rice, passato all'Arsenal ...

L’Inter cerca il sostituto di Lukaku: da Morata a Balogun, i nomi in lizza e chi è il preferito TvPlay.it

"Trenta secondi per dirsi addio". Sembra una canzone degna di nota, ma così non è. Con tanto di nota amara che tutto sà fuorché di romanticismo, si ...Lo stop alla trattativa per riportare Romelu Lukaku all'Inter complica i piani di mercato dell'Inter. Se con il ritorno del belga a Milano i nerazzurri erano numericamente a posto e potevano concentra ...