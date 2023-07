Morata scaricato dai nerazzurri | ' Ottimo per la panchina'

Di seguito alcuni dei (molti) tweet su Alvaro.#è ottimo per metterlo in panchina e mandare #Correa in tribuna ed evitare il rischio che l'argentino possa andare in campo. Per il resto ...... il Milan complica i pianiL'Inter haRomelu Lukaku. Una decisione definitiva, come vi ... fino ad un usato sicuro come Taremi e Alvaro. In questa ricerca al nuovo compagno di reparto di ...Tra poco più di un mese inizia la Serie A e le squadre italiane stanno cercando di rinforzarsi. A tenere banco, nelle ultime ore, il caso Lukaku : il belga,dall' Inter , aspetta la Juventus . Nel frattempo si presenterà al ritiro del Chelsea , anche se non partirà per la tournée dei Blues negli Stati Uniti. Tutte le trattative.

Sky - Attacco, l'Inter studia le mosse: Balogun è la prima scelta per più motivi. In lizza anche... Fcinternews.it

Lukaku Juve: RocNation non ci sta e scarica il belga! Clamoroso scenario dopo il no all’Inter da parte dell’attaccante Come riferito da La Gazzetta dello Sport, RocNation è pronta a interrompere la co ...Tra poco più di un mese inizia la Serie A e le squadre italiane stanno cercando di rinforzarsi. A tenere banco, nelle ultime ore, il caso Lukaku: il belga, scaricato dall’Inter, aspetta la Juventus. N ...