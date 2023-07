Monza | Carboni | «Ho firmato | sono molto contento e ho tanta voglia di iniziare»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 luglio 2023) Valentin, difensore di proprietà dell’Inter, arrivato ufficialmente in prestito secco al, ha parlato a TMW del suo arrivo in brianza Valentin, difensore di proprietà dell’Inter, arrivato ufficialmente in prestito secco al, ha parlato a TMW. PAROLE – «Hoe hodi. Ritrovo la mia famiglia ale cercheremo di fare il meglio per la squadra e per tutti. Cercherò di migliorare, di avere continuità e di aiutare la squadra come posso. Marotta? Ho sentito le sue parole e mi fa piacere che una persona come lui dica queste cose. Cercherò di fare un paio di gol».