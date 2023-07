Montecitorio | audizione di Tajani e Crosetto su esiti vertice Nato

(Di domenica 16 luglio 2023) ROMA – Mercoledì 19 luglio alle ore 13.30, presso la Sala del Mappamondo di, le Commissioni riunite 3ª e 4ª di Camera e 3ª Sesvolgono l’del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio(foto), e del Ministro della Difesa, Guido, suglideldellasvoltosi a Vilnius l’11 e il 12 luglio. Lo fa sapere in una nota l’ufficio stampa della Camera dei Deputati. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

