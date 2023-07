Monopoli | nati quattro pulcini di gru coronata Rarissimo evento nel giardino florofaunistico di Plastic-Puglia

(Di domenica 16 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso da: Lieto (enelfloro-faunistico della: sonodi gru, uccelli estremamente selettivi riguardo al loro habitat e alle condizioni di nidificazione, il che rende difficile creare un ambiente adeguato per la riproduzione in cattività. Cosa che invece è accaduta neldell’azienda pugliese, dove gli animali sono ospitati e tutelati all’interno di ambienti che ricreano alla perfezione il loro habitat naturale. La gru, originaria delle regioni tropicali dell’Africa subsahariana, può raggiungere i 150 centimetri e un’apertura alare di oltre 2 ...

Sonopoi 2 brani originali - 'The South' e 'Balla', un pezzo dance che campiona voci ... torna adal 1°settembre il festival internazionale di fotografia: VIII edizione con il tema '......tra il 2010 e il 2012, una settimana di sport inteso come occasione di inclusione sociale, ... Corato, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Locorotondo, Modugno, Mola di Bari, Molfetta,, ......alla scadenza delle domande per il concorso 2022 indetto dall' Agenzia delle Dogane e. Il ... per i candidati di sesso maschile,entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi ...

Monopoli: nati quattro pulcini di gru coronata Noi Notizie

Lieto (e rarissimo) evento nel Giardino floro-faunistico della Plastic-Puglia: sono nati quattro pulcini di gru coronata, uccelli estremamente selettivi riguardo al loro habitat e alle condizioni di n ...Un evento rarissimo: si tratta di uccelli estremamente selettivi riguardo al loro habitat e alle condizioni di nidificazione ...