Monica Cirinnà | com' è finita con il cuccia-gate | Anche noi vittime

(Di domenica 16 luglio 2023) Il caso dei 24mila euro in contanti trovati nelladel cane è chiuso: "L'inchiesta è stata archiviata", spiega, ex parlamentare del Pd non eletta alle ultime elezioni politiche, "non siamo mai stati nemmeno sentiti dal pm, che eravamonoi delle".si è trasferita definitivamente a Capalbio, luogo simbolo della sinistra, dove insieme al marito Esterino Montino, già sindaco di Fiumicino, ha la tenuta diventata famosa per il caso calla. "La mia vita adesso è qui alla fattoria. Da novembre mi sono trasferita in Toscana, ho spostato la residenza. Produco vino, olio, conserve, marmellate, pomodori", spiega al Corriere. Ora ha aperto una sorta di ristorante con degustazioni di vino e buffet freddi e si ...

