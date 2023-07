Mondiali U21 volley maschile 2023 | Italia sconfitta in finale | l’Iran la spunta al tie-break

(Di domenica 16 luglio 2023) Niente doppietta per l’, che nellaper l’oro deiU21 disi arrende al tie-al. A Manama, capitale del Bahrein, a festeggiare è la compagine iraniana, che sconfigge in rimonta i campioni in carica e si laurea campionessa della rassegna iridata. 3-2 (25-20, 23-25, 23-25, 25-16, 15-9) il punteggio della, conquistata dalgrazie a unin crescendo, ma anche per via del calo degli azzurrini di coach Matteo Battocchio. Purtroppo l’non riesce a bissare il successo contro la Bulgaria in semie manca l’appuntamento con il secondo titolo consecutivo. CALENDARIO COMPLETO ...

Ma questa non è certo una novità: i ragazzi dell', presente e passata, hanno iniziato la loro ...Volley 2023 - 2024 Squadra Consar Ravenna Che Italia e che Bovolenta. La nazionale Under 21 giocherà oggi, domenica 16 aprile, la finalissima dei campionati del mondo contro l'Iran alle 19 all'Isa ...Tutto pronto per Italia - Iran, finale per l'oro deidi volley maschile 2023 . Gli azzurrini di coach Matteo Battocchio, dopo aver battuto in quattro set la Bulgaria, tornano in campo per vincere anche l'atto conclusivo della rassegna ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-22 Ancora con il primo tempo Norouzi. 24-21 Sbaglia la battuta Hossein, tre set point per l'Italia! 23-21 Primo tempo a segno per Norouzi. 23-20 Mani out p ...