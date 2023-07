Mondiali | pallanuoto | il Setterosa travolge l’Argentina all’esordio

(Di domenica 16 luglio 2023) Fukuoka – Una vittoria larga, in scioltezza, per scrollarsi di dosso un po’ di tensione e smaltire le ultime tossine del fuso orario. Iniziano nel migliore dei modi i Campionatidifemminile a a Fukuoka per il, che nel match d’esordio, per il gruppo C,27-1 (parziali 3-1, 7-0, 6-0, 11-0). La Nazionale di Carlo Silipo – bronzo europeo a Spalato 2022 – soffre un paio di minuti, fino all’1-1 di Leonard, poi blinda la porta con Banchelli prima e Condorelli successivamente, e gioca con il pallottoliere: a segno tutte le giocatrici di movimento con quaterna di Avegno e triplette di Bettini, Tabani e Bianconi. Le Azzurre torneranno in acqua martedì 18 luglio, alle 5 ora italiana (+7 in Giappone), contro il Sudafrica; poi chiuderanno la fase a gironi giovedì, ...

Italia-Francia pallanuoto, Mondiali 2023

