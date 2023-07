Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | tutti i risultati di domenica 16 luglio

(Di domenica 16 luglio 2023)di16aididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a30: ecco azzurre e azzurri al via. Terza giornata della rassegna iridata che si apre con la 10km in acque libere con Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri a caccia del podio che significa anche qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Fari puntati anche sull’esordio del Setterosa di Carlo Silipo, mentre proseguono le spettacolari gare di tuffi eartistico. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con l’esito ed i piazzamenti degli italiani al via. GLI ITALIANI IN ...

L'Italia non si sblocca e anche dopo la 10 km maschile didi fondo resta ancora a secco di medaglie in questidi Fukuoka 2023 . Le aspettative erano indubbiamente alte alla vigilia di questa gara, ma sia Gregorio Paltrinieri che Domenico ...Nello stesso mese Rai2 e RaiPlay seguiranno idia Fukuoka con gli atleti italiani in pedana per conquistare le medaglie più ambite. Senza dimenticare idi Scherma , in ...Va al tedesco Florian Wellbrock la medaglia d'oro della 10 chilometri aididi Fukoka, in Giappone, mentre gli italiani Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri devono accontentarsi, rispettivamente, del quarto e quinto posto, e rinunciare a...

Mondiali nuoto: la 10 km in acque libere con Paltrinieri LIVE su Sky Sport Summer e NOW Sky Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2023 di Fukuoka nel nuoto artistico, disciplina nella qua ...Secondo giorno di gare dei Mondiali di nuoto di fondo a Fukuoka (Giappone) che va in archivio e per la Germania ci sono validi motivi per festeggiare. Dopo il sigillo iridato di Leonie Beck di ieri (a ...