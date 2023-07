Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Ruggiero e Cerruti argento nell’artistico duo tecnico

Le azzurre Lucrezia Ruggiero e Linda Cerruti hanno conquistato la medaglia d'argento aidia Fukuoka 2023 nell'artistico duo tecnico con 263.0334 punti. E' la prima medaglia dell'Italia a questi. Oro al Giappone con la coppia composta da Mashiro Yasunaga e Moe ...Si sblocca il medagliere azzurro aididi Fukuoka, in Giappone. L'impresa di giornata porta la firma di Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero , che conquistano una storica medaglia d'argento nella finale del duo tecnico. Le ...Leggi i commenti: tutte le notizie 16 luglio 2023

Mondiali nuoto Fukuoka 2023: tutti i risultati di domenica 16 luglio SPORTFACE.IT

In chiusura della terza giornata dei campionati del mondo delle discipline acquatiche a Fukuoka, in Giappone, arriva la prima medaglia per l’ Italia. Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero hanno infatti co ...Gollini è tornato in maglia azzurra. Lite per Cristante e Spinazzola a Forte dei Marmi. La squadra di Demichelis si è laureata campione d'Argentina. Ai mondiali di nuoto arriva un argento ...