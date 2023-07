Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | gli italiani in gara lunedì 17 luglio

(Di domenica 16 luglio 2023) Tutti gliin17aididelle discipline acquatiche, in programma da venerdì 14 a domenica 30: ecco azzurre e azzurri al via. Quarta giornata di gare della rassegna iridata che vede aprirsi anche il torneo di pallamaschile. Fari puntati dunque sull’esordio del Settebello di Sandro Campagna, ma anche su Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi, che proveranno a conquistare il pass olimpico per Parigi 2024 nel sincro femminile dal trampolino 3 metri. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari(sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con azzurri iscritti. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV TUTTI GLI ...

L'ex capitano della Roma ha voluto mandare un messaggio alla nazionale di pallanuoto, che lunedì farà il suo esordio nel Mondiale di contro la Francia: 'Volevo salutare tutti i ragazzi del Settebello. Mi raccomando, forza e onore come sempre. In bocca al lupo per il vostro ...' Acerenza 4° e Paltrinieri 5° nella 10 km: esclusi da podio e pass olimpico. Le azzurre Lucrezia Ruggiero e Linda Cerruti hanno conquistato la medaglia d'argento ai di a Fukuoka 2023. Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero conquistano l'argento a Fukuoka, nel duo tecnico del artistico dei Campionati degli sport acquatici ritornati in Giappone, 22 anni dopo l'ultima volta. La coppia azzurra ha nuotato sul tema della Fenice con musica 'The Phoenix' di Stefano ...

L'Italia conquista la prima medaglia ai mondiali di nuoto. Le azzurre Lucrezia Ruggiero e Linda Cerruti hanno conquistato la medaglia d'argento ai Mondiali di nuoto a Fukuoka 2023 nell'artistico duo tecnico. E' stato questo il primo commento di Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero che oggi a Fukuoka hanno conquistato l'argento nel duo tecnico del nuoto artistico dei Campionati mondiali degli sport acquatici.