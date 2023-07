Mondiali | nuoto artistico | Cerruti-Ruggiero sono argento nel duo tecnico

(Di domenica 16 luglio 2023) Fukuoka – Arriva la prima medaglia mondiale dell’Italia nella rassegna iridata di Fukuoka. E lo fa dal. Il duo femminile formato da Lindae Lucreziaha messo al collo l’nella specialità del duo. Splendido il successo azzurro e grande festa per le stelle della Nazionale. “Da non crederci. Siamo vicecampionesse del mondo”, dice Linda, come riporta la nota di feder.it. E prosegue: “E non abbiamo sbagliato nulla. Questa sera bistecche”, grida Lucrezia felice. L’oro è andato al Giappone e il bronzo alla Spagna. Foto di Federica Muccichini / DBM Deepbluemedia https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sportilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle ...

