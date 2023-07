Mondiali nuoto acque libere | Paltrinieri e Acerenza mancano il podio nella 10 km

(Di domenica 16 luglio 2023) Nulla da fare per i due azzurri impegnati10 km di fondo maschile valida per ia Fukuoka(Giappone). Domenicoe Gregoriodevono accontentarsi rispettivamente del quarto e quinto posto mancando così anche la qualificazione alle prossime olimpiadi. L’ oro è andato al tedesco Welbrock, l’argento all’ungherese Rasovzszky e il bronzo all’altro tedesco Klemet.: LA GARA Giornata storta per i due italiani sui quali c’erano molte aspettative per portare a casa le prime medaglie iridate. Invece, fin dall’inizio della prova dei 10 km di fondo, si è capito che il tedesco Florian Welbrock si sarebbe dimostrato imbattibile ...

Per quest'ultimo bisognerà aspettare di riprovarci aidi Doha a febbraio del prossimo anno. Erano tante le aspettative che ildi fondo italiano riponeva sui due azzurri e su questa ...... I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORTFukuoka 2023: risultati domenica 16 luglio (in grassetto le gare che assegnano medaglie) 1.00 - 3.15in acque libere 10km maschile ORO 1. Florian ...l pl i Incanta l'Italia tecnica delartistico in apertura di terza giornata aidi Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche. Con l'esercizio "The fire" sulle note di No twerk apashe & panther e la coreografia di Vlada ...

MONDIALI NUOTO IN ACQUE LIBERE - Non sono soddisfatti né il carpigiano, né il lucano, della gara dei 10km, ma entrambi sono consapevoli del ritmo alto.