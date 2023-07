Mondiali Fukuoka 2023 | nuoto artistico | storica medaglia per Cerruti e Ruggiero | incredibile argento nel duo tecnico

(Di domenica 16 luglio 2023) Lucreziae Lindaconquistano unad’nella finale del duovalida per idi. Le due italiane centrano il miglior risultato di sempre nel duonella storia deie sfiorano l’oro per soli 10 punti rispetto al Giappone, che era dietro all’Italia nelle qualificazioni e conquista unoro con la coppia Yasunaga/Higa, 273.9500 punti. Completa il podio la coppia spagnolo formata da Casas e Ozhogin con 257.8368 punti. Pazzesca impresa delle azzurre, che si erano qualificate alla finale con un buon 234.2667 (26.2000, 97.3500, 136.9167) e migliorano il loro punteggio di quasi 30 punti ottenendo un ...

