Mondiali Fukuoka 2023 | nuoto artistico | l’Italia del tecnico a squadre approda alla finale con il terzo punteggio

(Di domenica 16 luglio 2023) l pl i Incantatecnica delin apertura di terza giornata aididelle discipline acquatiche. Con l’esercizio “The fire” sulle note di No twerk apashe & panther e la coreografia di Vlada Chigireva, il team azzurro composto dalle new entry Isotta Sportelli, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero e Giulia Vernice, che si aggiungono a Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli e Francesca Zunino, ottiene 251.7359 punti (154.8879 per gli elementi e 96.6500 di impressione artistica). Unche vale ilposto nel preliminare alle spalle della Grecia che precede le nostre di 10 punti e una Cina che è di un altro pianeta e guida il ranking con 304.3992 (195.6492 e 108.7500). GLI ITALIANI IN GARA ...

E' il giorno della finale di Wimbledon tra Djokovic e Alcaraz, ma prosegue anche il Tour de France e soprattutto ci sono tante gare da seguire a, dove sono in corso indelle ...Nello stesso mese Rai2 e RaiPlay seguiranno idi Nuoto acon gli atleti italiani in pedana per conquistare le medaglie più ambite. Senza dimenticare idi Scherma , in ...Tutto pronto per Italia - Argentina , partita valevole per il gruppo C di pallanuoto femminile deidi2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Si apre il programma della pallanuoto ed il Setterosa scende subito in acqua con l'...

Proseguono i Mondiali di tuffi a Fukuoka e purtroppo sarà una giornata che non coinvolgerà nemmeno un tuffatore italiano. In programma ci sono le finali del metro maschile e del sincro femminile dalla ...Si conferma la stagione difficile della campionessa, decima nella 10 chilometri fondo a Fukuoka, in Giappone. "Non ho mai mollato" ...