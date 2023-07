Mondiali Fukuoka 2023 | finale duo tecnico femminile oggi in tv | canale | orario e diretta streaming nuoto artistico

(Di domenica 16 luglio 2023) Tutto pronto per ladel duodideididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Le azzurre Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero, ottave nei preliminari, vogliono migliorarsi ancora e dare spettacolo sulle note di “The Phoenix” di Stefano Simmaco. Chi salirà sul podio e vincerà il titolo? L’appuntamento è per le ore 12.30 italiane di domenica 16 luglio alla piscina Marine Messe Hall A di, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire inladel duodeifi...

Nella finale dai 3 metri sincro ai Mondiali di Fukuoka, hanno perso per soli 5 punti il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024. La 10 km di fondo maschile ai Mondiali di Fukuoka lascia gli azzurri Acerenza e Paltrinieri fuori dal podio e dalla qualificazione olimpica per Parigi 2024 che va invece ai primi tre. Vince il campione dei Giochi di Tokyo 2020. Paltrinieri è sereno e sorridente come ci ha mostrato il nostro inviato a Fukuoka Niccolò Omini. Il Fondo come nuova sfida dopo aver già vinto Europei, Mondiali e Olimpiade in piscina, dal 2011.

Calendario Mondiali nuoto Fukuoka 2023 oggi: orari domenica 16 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara OA Sport

Proseguono i Mondiali di tuffi a Fukuoka e purtroppo sarà una giornata che non coinvolgerà nemmeno un tuffatore italiano. In programma ci sono le finali del metro maschile e del sincro femminile. Si conferma la stagione difficile della campionessa, decima nella 10 chilometri fondo a Fukuoka, in Giappone. "Non ho mai mollato"