Mondiali Atletica Paralimpica | Legnante vince l’oro nel peso | è il quinto in carriera

(Di domenica 16 luglio 2023) Parigi – A Parigi Assuntatrascina l’Italia non solo come capitana. Sul campo dello Stadio Charlety comanda lei come ha sempre fatto in ogni singola edizione del Mondiale diLeggera. La primatista iridata sale per la quinta volta consecutiva sul gradino più alto del podio delF11 continuando a regnare incontrastata. La cinquina d’oro 2013-2015-2017-2019-2023 che rende irripetibili le sue gesta nella storia dell’leggera italiana, guadagna il rispetto di tutto il mondo e la eleva ad icona sportiva su scala globale per disciplina, competitività e voglia dire. Dopo aver già assaporato il podio parigino con il bronzo nel disco, la campionessadi Londra e Rio annienta le avversarie con il lancio della vittoria a ...

Giornata entusiasmante per gli azzurri grazie a Assunta Legnante che ha nuovamente strabiliato i suoi fan: per la quinta volta vince la medaglia d'oro nel peso F11 ai Mondiali di atletica paralimpica. E con quella di oggi, l'Italia conquista un bottino di 8 medaglie: quattro ori, un argento e tre bronzi.

