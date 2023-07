Mondiali atletica paralimpica | Legnante d' oro nel peso

È suo il terzo oro nel salto in lungo, Rehm stupisce sempre. Caironi ci riprova Leggi i commenti Paralimpici: tutte le notizie Gazzetta dello Sport 16 luglio - 11:44Assunta Legnante ha vinto per la quinta volta consecutiva la medaglia d'oro nel peso F11 aidiparalimpica. Dopo essere già salita sul podio a Parigi con il bronzo nel disco, la campionessa paralimpica di Londra e Rio ha battuto tutte le avversarie con il lancio della ...Assunta Legnante ha vinto per la quinta volta consecutiva la medaglia d'oro nel peso F11 aidiparalimpica. Dopo essere già salita sul podio a Parigi con il bronzo nel disco, la campionessa paralimpica di Londra e Rio ha battuto tutte le avversarie con il lancio della ...

Mondiali di atletica: Caironi infinita. È suo il terzo oro nel salto in lungo La Gazzetta dello Sport

La fuoriclasse campana ha conquistato la medaglia d’oro nel getto del peso (categoria F11) ai Mondiali di atletica paralimpica in corso di svolgimento a Parigi, dove il prossimo anno si disputeranno ...A Parigi quinto successo nel peso per la 45enne azzurra: “Vorrei essere un esempio per le più giovani, questo trionfo è per me e a chi mi sostiene” ...