Moncada | il capo scouting francese del Milan | è nel club da 4 anni | ma di lui si sa poco o nulla

(Di domenica 16 luglio 2023) L’Equipe scrive di Geoffrey, il 37enneche opera dietro le quinte del. Ildelrossonero, dipendente delda quattroma che, con l’addio di Maldini e Massara, a inizio giugno, ha acquistato maggiori poteri. Una persona molto riservata, di cui circolano persino pochissime foto. “Su Internet, ce ne sono meno di una dozzina, un buon terzo delle quali proviene direttamente dal suo profilo LinkedIn”. E anche quelle,le cambia raramente. “Dipendente delda dicembre 2018, ilcoltiva la discrezione. Le sue uscite pubbliche sono rare, preferisce così. Non sorprende quindi che il suo cambio di ruolo interno o il prolungamento del suo ...

Mentre il Milan voltava pagina affidandosi ae Furlani, l'ex terzino rifletteva sul suo ... Gabriele Gravina vorrebbe Paolo Maldinidelegazione dell'Italia, in quel ruolo che fu di Gianluca ...ha di fatto preso il suo posto al Milan assieme a Furlani, ma il futuro di Maldini resta un ... La Figc infatti lavora al nuovodelegazione per la nazionale di Mancini, in sostituzione di ...Detto che il belga ha rappresentato, almeno fino ad ora, l 'errore più grande di Maldini e Massara, va ribadito che era un calciatore segnalato anche da, cioè dalscouting del Milan, ...

L'Equipe traccia un profilo di Moncada, dirigente del Milan che coltiva la riservatezza. Poteri aumentati dopo l'addio di Massara e Maldini ...Geoffrey Moncada, capo scout del Milan e uno dei nuovi volti operativi del mercato rossonero, è stato in Argentina nelle scorse settimane per seguire il Mondiale U20: lì nasce una ...